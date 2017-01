Governo vai injetar R$ 30 milhões em qualificação de presos

Para tentar reagir à crise no sistema penitenciário, o governo federal decidiu injetar R$ 30 milhões no projeto Começar de Novo, criado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) há oito anos para proporcionar a reinserção profissional de pessoas presas.

Na primeira conversa do ministro com Cármen Lúcia sobre o tema, foram criados grupos de trabalho com integrantes do CNJ e do ministério para formalizar o convênio.