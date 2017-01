3ª Edição do Manaus + Saudável inicia inscrições nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 15 de janeiro, iniciam as inscrições para a 3ª Edição do Manaus + Saudável. Programa idealizado e coordenado pelo profissional de Educação Física Marcelo Belota, que tem previsão para abertura no dia 06 de fevereiro de 2016, e visa incutir a prática de atividade física e alimentação saudável na vida dos participantes.

As inscrições devem ser feitas através do site www.manausmaissaudavel.com.br ou no posto de inscrição, na Loja Evolution localizada na Rua N, 38A, Conjunto Eldorado, Parque 10 de Novembro, próximo a Praça dos Caranguejos.

Para quem deseja participar do programa deve ficar atento aos requisitos, um deles é a realização de exames: Hemograma completo, Eletrocardiograma, e Atestado médico favorável para prática de atividades físicas. Que deverão ser entregues, impreterivelmente, no dia da abertura do aludido evento, sob pena do cancelamento de sua inscrição e consequente perda do valor anteriormente pago.

O Projeto é o maior programa de emagrecimento do Brasil, e em sua 2ª Edição eliminou mais de 1 (uma) tonelada de gordura de seus participantes. Esta edição está oferecendo 100 vagas e os inscritos serão acompanhados por profissionais das áreas de Educação Física, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia e Quiropraxia.

O Programa tem o apoio do Laboratório de Estudo de Desempenho Humano da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas (LEDEHU/FEFF/UFAM), responsável pela pesagem inicial e final de cada participante, assegurando a credibilidade dos resultados.

Durante o período do evento, serão promovidos encontros para palestras, onde serão abordados temas sobre alimentação saudável, qualidade de vida e bem-estar, aulões motivacionais e participação em corridas e provas de obstáculos. Na 1ª Edição, eles participaram da Corrida Rústica promovida pela Marinha do Brasil e na 2ª Edição, participaram do INSANUS. Muita superação visto que a maioria tinha uma vida sedentária e nunca tinha participado de atividade física na vida

Ao final do programa, previsto para o dia 09 de abril de 2016, serão premiados:

I – Os dois participantes que eliminarem maior percentual de gordura corporal, sendo um do sexo feminino e um do sexo masculino;

II – Os dois participantes que eliminarem maior quantidade de peso (kg), sendo um do sexo feminino e um do sexo masculino;

III – Os Educadores Físicos e os Nutricionistas dos participantes que eliminarem maior percentual de gordura corpora;

IV – Os Educadores Físicos e os Nutricionistas dos participantes que eliminarem maior quantidade de peso (kg); e

V – A equipe que eliminar maior quantidade de peso (kg).