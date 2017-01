A bola vai rolar para temporada 2017 neste fim de semana

A bola vai rolar para os principais campeonatos estaduais do país neste fim de semana. Neste sábado, no Rio de Janeiro, Botafogo e Nova Iguaçu jogam pela primeira rodada do grupo B da Taça Guanabara. Também pelo grupo B da competição, o Flamengo vai enfrentar o Boa Vista. No domingo tem: Bangu e Portuguesa Carioca e, Fluminense e Vasco.

O campeonato mineiro também começa neste sábado com: Atlético Mineiro e América de Teófilo Otoni, Vila Nova e Cruzeiro e, Democrata e América Mineiro.

No Rio Grande do Sul, o estadual vai começar no domingo. O Veranópolis enfrenta o Internacional e o Juventude pega o Brasil de Pelotas. O Grêmio estreia na competição na próxima quinta-feira, contra o Ypiranga.

O campeonato catarinense começa no sábado com: Criciúma e Avaí, Figueirense e Brusque, Almirante Barroso e Joinville e, Chapecoense e Inter de Lages.

No Paraná, a bola rola também no sábado, com JMalucelli e Cascavel. No domingo tem: Cianorte e Coritiba, Londrina e Prudentópolis, Rio Branco e Atlético Paranaense e, Paraná e Foz do Iguaçu.

O giro dos estaduais continua pelo campeonato baiano. No domingo a bola rola para a primeira rodada da competição com: Juazeirense e Vitória e, Bahia e Jacobina.

Em Pernambuco, o Sport enfrenta o Central, no sábado. No domingo tem: Belo Jardim e Salgueiro e, Náutico e Santa Cruz.

No campeonato goiano tem Atlético Goianiense e Vila Nova, no sábado e no domingo, a Aparecidense joga com o Goiás.

Reportagem, Cintia Moreira