A competição acirrada por um cargo público em um 2017 de PEC

Por Ricardo Althoff

A partir de 2017 passa a valer a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que congela os gastos do governo por 20 anos. Ela foi aprovada no último dia 13 de dezembro e vai afetar diversos setores do país, inclusive o de novos concursos para cargos públicos.

Engana-se, porém, quem pensa que não haverá novos concursos. A abertura de um leque de oportunidades profissionais vai acontecer, entretanto com algumas ressalvas. Primariamente as novas vagas visarão reposições de cargos de chefia e direção, poupando aumentos de despesas, posteriormente inúmeros outros cargos efetivos ou vitalícios que estejam vagos terão vagas abertas.

O país não pode parar de funcionar a máquina pública continuará a precisar de mão de obra. É inevitável que hajam novos postos de trabalho, até porque muita gente se aposenta todo ano. O caso é que a quantidade de vagas com certeza irá diminuir, e isso causará uma disputa mais acirrada pelas posições restantes, tornando concursos muito mais difíceis.

O cargo público é muito cobiçado pelo brasileiro, e é preciso se preparar para ser assertivo nesse novo ano. Novos editais são abertos nessa época de janeiro e fevereiro, e é possível se programar para iniciar os estudos para as provas, que como sempre serão cheias de pegadinhas.

Muita gente já prestou ou quer prestar provas ao longo dos anos. Isso porque é uma área de trabalho cheia de vantagens, em nosso país, principalmente pela estabilidade gerada, algo muito cobiçado em tempos de crise financeira. Essa já é uma cultura de nosso povo. Quem nunca ouviu, da avó ou dos pais, a famosa frase: “presta concurso pra ter uma vida sossegada!”.

Não precisar de experiência e possibilitar o acesso de pessoas com formação média, também acabam sendo um grande atrativo. Porém, apesar de ser um bom emprego, não se deve buscar apenas estabilidade. Vivemos na época da inovação, do empreendedorismo.

Hoje somos incentivados a seguir o sonho, e mesmo que ele esteja no cargo público é importante determinar a área do seu concurso, não só pelo salário ou comodidades. Os trabalhos já não são para o resto da vida, as pessoas podem mudar, mas mesmo assim é preciso buscar algo com que se tenha afinidade.

Outra dica importante é estar atento nessa época de lançamento de editais, pois muitos acabam não conseguindo passar porque não prestaram atenção ao que precisava ser estudado para o cargo que prestou, ou mesmo porque se perdeu com as datas. O ideal é ter um controle pessoal que te recorde desses momentos importantes.

Também aproveitando o começo do ano, é interessante se programar desde já para ir estudando para todas as vagas que abrirem ao longo de 2017. Caso não passe em nenhum, em 2018 já se estará muito mais preparado. Hoje as ferramentas de estudo são inúmeras, e é fundamental ter um guia que siga uma linha coerente de aprendizado. Ferramentas online com professores profissionais são excelentes recursos.

Manter os estudos em dia ajuda o cérebro a estar alerta, e mesmo que se fracasse uma vez é preciso continuar tentando, já que é plenamente possível entrar em um cargo desejado. Entretanto, estar atento a pausas entre as horas de estudo também é algo importante. É preciso manter a mente saudável, e não sobrecarregada respeitando seus próprios limites.

Como dica de estudo interessante ter uma rotina de estudo dialogue com suas dificuldades, dando maior atenção a pontos chave, inclusive considerando o cargo pretendido. Fazer exercícios que te permitam praticar, simulados e provas anteriores são ótimos exemplos da prática que leva à perfeição, nesse caso.

No dia do concurso é preciso chegar com antecedência, relaxado, tranquilo de que fez o melhor que se podia durante um longo período. Se tudo for bem planejado é possível. Estar confortável ajuda a mente a funcionar melhor, e ter estudado bem e de forma eficiente, também ajuda a tranquilizar a mente. Uma boa preparação e a paz de quem cumpriu sua rotina ao longo de um ano já te colocam à frente a maioria dos candidatos.

Essas posturas devem ajudar a combater grande parte da competitividade a mais que os próximos anos reservam. O espaço está ai, basta se esforçar e se concentrar. Boa prova!

Ricardo Althoff é CEO da Seu Professor Empreendedor & Negócios.