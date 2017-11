Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) abre inscrições nesta segunda-feira (27/11) para o Processo Seletivo Simplificado (edital 030/2017) para contratação de 72 vagas temporárias de profissionais para atuarem no Projeto de Apoio ao Processo de Implementação do Sistema Socioeducativo.

O projeto será executado em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e tem como objetivo apoiar e acompanhar a execução de medidas socioeducativas aplicadas pela autoridade judiciária a adolescente.

A remuneração é de R$ 1.262,00 com carga horária de 36h semanais. O cargo oferecido é de socioeducador, sendo destinadas 55 vagas para o sexo masculino, 09 para o sexo feminino, tendo como requisitos obrigatórios o ensino médio completo e experiência profissional em atuação com crianças e adolescentes. Destas vagas, 8 vagas oferecidas para pessoas com deficiência, totalizando assim, 72 vagas.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas a partir das 00h00min do dia 27 de novembro até às 23h59min do dia 29 de novembro, através do site www.aades.am.gov.br.

Este processo seletivo é válido por dois anos, será composto apenas por avaliação de títulos. Mais informações poderão ser obtidas no edital que está disponível no site da Aades.