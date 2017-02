Abertas as inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) informa que estão abertas as inscrições para a 46ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas. Realizado anualmente, o concurso tem o objetivo de incentivar os estudantes a expressarem a criatividade e melhorar os conhecimentos linguísticos e é coordenado pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça. No Brasil, é coordenado pelos Correios.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de março e poderão participar estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, das redes pública e privada de ensino com até 15 anos de idade no prazo limite do dia 5 de maio, data em que ocorre a inscrição da redação vencedora da etapa nacional na fase internacional junto à UPU.

Para participar, o estudante deverá passar por uma seleção em sua escola, onde será escolhida a carta que irá representá-la. Só serão aceitas as redações inscritas pelas escolas e cada unidade de ensino poderá apresentar, no máximo, duas redações, escolhidas por meio de seleção interna.

Inscrições

A redação deverá estar acompanhada da ficha de inscrição disponível no link http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas. No texto deverá constar o nome completo do aluno concorrente, sua idade, a série que está cursando, o nome da escola em que estuda e sua assinatura.

As inscrições devem incluir os seguintes documentos: redação redigida de próprio punho, com caneta esferográfica preta ou azul, preferencialmente na folha pautada específica do concurso (também disponível no link anterior); e a ficha de inscrição preenchida.

As redações deverão ser postadas pelo correio, no endereço do Estado que consta no site dos Correios, com data de postagem dentro do período de inscrição. O tipo de postagem pode ser simples, com Aviso de Recebimento ou Sedex. As despesas com a postagem das redações ocorrerão por conta das escolas participantes.

Conteúdo das redações

Nesta edição, o concurso internacional tem com tema “Imagine que você é um (a) assessor (a) do novo Secretário Geral da ONU, qual o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de que forma você o aconselharia para isso?”.

As redações apresentadas deverão ser cartas argumentativas (do gênero textual carta e do tipo textual argumentativo), além de recentes e inéditas, devendo estar em forma de carta alinhada ao padrão internacional, ou seja, conter os três componentes de base de uma carta: data, fórmulas de cortesia e de saudações e assinatura.

Os textos devem ser escritos em Língua Portuguesa, relacionadas estritamente ao tema e conter no máximo 900 palavras, sem considerar os caracteres (pontuação e espaços).

Etapas

O concurso será dividido em quatro etapas: escolar, estadual e nacional (coordenadas pelos Correios) e internacional, que fica a cargo da União Postal Universal.

Na etapa escolar, a unidade de ensino deverá designar por documento formal (da própria escola) uma comissão julgadora, que selecionará até duas redações que representarão a escola no concurso.

Na etapa estadual, serão selecionadas as três melhores composições, cujo autor e escola receberão, cada um, uma premiação específica. As redações classificadas em 1º lugar nas fases regionais para a disputa da fase nacional serão encaminhadas pelos Correios à Administração Central da empresa.

Na etapa nacional, o Departamento de Relações Institucionais e Comunicação (DERIC) dos Correios fará a nomeação da Comissão Julgadora da Etapa Nacional, que selecionará as três redações primeiras colocadas e menções honrosas da etapa nacional. A 1ª colocada representará o Brasil na Etapa Internacional, a ser realizada em Berna, na Suíça, pela UPU. As demais redações serão classificadas de acordo com o somatório das notas atribuídas pelos membros da comissão.

A etapa internacional ficará a cargo da União Postal Universal. O Departamento de Relações Institucionais e Comunicação (DERIC) dos Correios divulgará o resultado internacional no portal dos Correios após receber documento formal da UPU.

Critérios de avaliação

A Comissão Julgadora avaliará os seguintes itens: coerência no desenvolvimento e com o tema proposto; relevância internacional levando em conta a particularidade de cada local; criatividade na abordagem do tema; desenvolvimento das ideias expressas de forma inteligente e clara; domínio do idioma português; domínio da língua: utilização de vocabulário diversificado e rico.

Premiação

Serão premiados os três primeiros colocados na etapa internacional; o primeiro colocado da fase nacional; e os três primeiros colocados de cada Estado, na fase estadual.

Os estudantes e as escolas receberão prêmios em dinheiro (conforme a etapa), além de certificados e troféus.

O regulamento oficial do concurso, assim como a ficha de inscrição podem ser consultados no endereço http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas.

Amazonas Notícias