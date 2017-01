Abordagem de grávidas e puérperas para pré-natal é intensificada em Manaus

Nesta sexta-feira, 27 de janeiro, uma equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vicente Palotti, localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, vai promover uma atividade na área onde presta os serviços, realizando a busca ativa, casa a casa, por grávidas em fase pré-natal e de puérperas – mulheres no período de 45 dias pós-parto – que necessitam voltar à unidade de saúde para continuar o acompanhamento obstétrico.

A abordagem de gestantes e puérperas em suas casas será desenvolvida em parceria com uma turma de enfermeiros da pós-graduação em Obstetrícia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A equipe será formada por quatro alunos e o professor/orientador, além da técnica de enfermagem e do enfermeiro da UBS.

O ponto de encontro será na UBS Vicente Palotti, na avenida Tarumã, 1011, Praça 14, zona Sul de Manaus, às 13h30 desta sexta-feira. A técnica de enfermagem da UBS, Vanessa Cruz Barros, estará à disposição para informações.