Abrigo Moacyr Alves – Escola de Iluminação inicia nesta quinta-feira

A partir do dia 2 de fevereiro de 2017, pessoas interessadas em cuidar da sua saúde psicoemocional e espiritual já podem participar, de forma totalmente gratuita, da Escola de Iluminação.

As palestras acontecerão todas às quintas-feiras, às 19h30, no auditório do Abrigo Moacyr Alves localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada).

De acordo com o palestrante, psicanalista e Presidente do Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino , Tarcísio Machado, a Escola de Iluminação desenvolverá recursos interiores para vencer as dificuldades emocionais como depressão, pânico, perdas e outros.