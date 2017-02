ABSCM participa da 4ª edição da Conferência de Investimentos da América Latina

No início dessa semana, a ABSCM, representada pelo presidente Ricardo Assaf, participou da 4ª edição da Conferência de Investimentos da América Latina, cuja sigla inglês é (LAIC), promovida pelo banco suíço Credit Suisse, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

O evento, tradicionalmente conhecido por reunir grandes líderes do cenário financeiro, político e empresarial, contou com a presença do empresário e presidente do Conselho de Administração da BRF, Abílio Diniz e o presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfajn, além de outras personalidades, como a diretora da Accion Venture Lab, Tahira Dosani, instituição especializada em microcrédito para projetos de inclusão e tecnologia.

“A aproximação com instituições como essa permite maior abertura do mercado de capital privado, uma vez que o fundo visa oportunidades de investimento em toda a América Latina, África e sudeste asiático”, diz Ricardo Assaf, presidente da ABSCM – Associação Brasileira das Sociedades de Microcrédito.

O encontro possibilitou mapear as oportunidades de investimento em 2017, atraindo investidores de vários lugares do mundo em busca de negócios com potencial alto de crédito. Entre as tendências do setor estão as fintechs conhecidas como financial technology – startups de tecnologia disruptiva no mercado financeiro.

“Elas apresentam ideias e soluções inovadoras para o setor, e podem ser um canal importante para as SCMs – Sociedades de Crédito ao Microempreendedores e ao Brasil de maneira geral, já que oferecem um modelo de negócio mais enxuto e conectam o mercado com os investidores, dinamizando a oferta de serviços financeiros. ”, finaliza Assaf.