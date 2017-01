Açougueiro mata a facada ex-cunhado na frente das filhas

O vigilante Aquin Pablo da Silva e Silva, de 22 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço na noite de domingo (29), na Zona Oeste de Manaus. O suspeito do crime é o ex-cunhado da vítima, que teria esfaqueado o vigilante na frente das próprias filhas de 4 e 7 anos.

O crime aconteceu na casa do vigilante na Rua 5 de Abril, loteamento Campos Sales, no bairro Tarumã. Por volta das 21h30, o jovem foi esfaqueado pelo ex-cunhado um açougueiro de 28 anos, de acordo com familiares do vigilante.

Segundo o empresário Marcelino Macedo, de 34 anos, que é irmão do vigilante, Pablo morava com a irmã e as duas sobrinhas. A irmã da vítima era divorciada do açougueiro, que frequentava a casa da ex-esposa quando visitava as filhas.

Na noite de domingo, no entanto, o vigilante e o açougueiro discutiram quando o homem foi deixar as crianças em casa.

“Meu irmão estava sozinho na casa tomando banho quando o ex-marido da minha irmã chegou para deixar as minhas sobrinhas. Houve uma discussão, mas não sabemos o motivo. Ele furou meu irmão e desconhecemos por que ele fez isso. Ele esfaqueou o Aquin na frente das próprias filhas e depois fugiu”, afirmou Marcelino Macedo.

