Adeus ano velho – Ritmos variados agitam Réveillon em Manaus

Eles têm a missão de abrir a programação do Réveillon 2017 e carregam a mesma mensagem em comum: fazer um show dançante e animado para atrair o público. A banda Casa de Caba, o cantor Nunes Filho e Américo Madrugada e banda são as atrações que abrirão as apresentações da Virada do Ano na Ponta Negra (zona Oeste), Av. Itaúba (zona Leste), e orla do Amarelinho (zona Sul) em Manaus.

“Vamos fazer um repertório mais dançante com as primeiras canções da banda. Entendemos que vamos tocar para um público diversificado, amplo e que por isso mesmo é uma oportunidade de apresentar o nosso trabalho. O ritmo, como é muito diversificado, tem essa possibilidade de atingir um número maior de pessoas”, afirmou Anália Nogueira, que assina a direção de arte da banda.

Composta por Magaiver Santos, Samir Torres (baixo), Jeorgio Claudino (guitarra), Erika Tahiane (percussão), Paulo Pereira (percussão), Alfredo Jatobá (metais), e Josias Moraes (bateria), a banda apresentará sucessos como “Janaína”, “Ogum” e “Cavalo do cão”, entre outros, além de quatro músicas novas. “Ficamos felizes de ter esse reconhecimento. Tocar no Réveillon é uma conquista para nós”, afirmou.

Na av. Itaúba (zona Leste), o “príncipe do Brega”, Nunes Filho, afirma: “Ninguém vai ficar parado”. Para isso, ele promete levar banda completa e dois casais de dançarinos que garantem uma apresentação animada. “Tem acontecido, nos últimos anos, de chover na hora do show, mas sempre ‘engrossou de gente’ na hora que ‘mandamos ver’. Tenho essa experiência de que o show precisa ser bem misturado, eclético, feito com todos os ritmos”, explica Nunes Filho, que promete cantar sucessos próprios e nacionais.

Na zona Sul da cidade, na Orla do Amarelinho, a festa começa às 20h, com ‘Américo Madrugada e Banda’ com samba de raiz, relembrando os sucessos de João Nogueira, Jorge Aragão, Martinho da Vila e do falecido sambista Mestre Marçal. Madrugada conta que no repertório também terão canções autorais, “Vou cantar algumas composições minhas da Coletânea de Maués e também vou receber um grande artista convidado, o Agnaldo do Samba”, explica.

Este é o quarto ano consecutivo que a festa de Réveillon da cidade, organizada pela Prefeitura de Manaus, é realizada simultaneamente em três zonas da capital.

Programação Completa

Educandos

20h às 21h30 – Américo Madrugada e Banda

21h50 às 23h20 – Embalassamba

23h40 – 01h10 – Banda Impakto

01h30 – 03h – Xote Real

03h20 – 04h20 – Frutos do Pagode

Intervalos – DJ Ricardo Love

Itáuba

20h10 às 21h10 – Nunes Filho

21h30 às 22h40 – Márcia Novo

23h às 00h40 – Rabo de Vaca

00h às 00h10 – Show Pirotécnico

01h às 03h – Estrelas (Carlinhos do Boi, Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira, Kátia Maria e Edilson Santana)

03h30 às 04h40 – Israel Novaes e Banda

Intervalos – DJ

Ponta Negra

19h às 20h – Dj May Seven

20h às 21h – Casa de Caba

21h20 às 22h20 – The Stone Ramos

22h30 às 00h – Estrelas (Fátima Silva, Israel e Jr. Paulain, Jessyca Simpson, Adriano Arcanjo e Sinézio Rolim)

00h às 00h10 – Show Pirotécnico

00h30 às 01h50 – Israel Novaes e Banda

02h20 às 03h20 – Redphone

03h40 às 5h30 – Rabo de Vaca

Intervalos – DJ May Seven

Foto: David Batista / Manauscult e Divulgação