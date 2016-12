Agência dos Correios em container é sucesso entre clientes no Rio de Janeiro

A agência de correio JK, primeira unidade de atendimento modular dos Correios, completou, recentemente, seu primeiro mês em atividade. Localizada ao lado do Centro Cultural da empresa no Rio de Janeiro, a agência foi instalada em um container adaptado, dando início a um projeto que visa facilitar a criação de novas agências em locais onde não seja viável a instalação nos moldes convencionais.

Na unidade, os clientes têm acesso aos mesmos serviços oferecidos em outras agências – com exceção do Banco Postal – e contam com estrutura completa de atendimento. Por estar situada no Boulevard Olímpico, ao lado de onde a pira ficou acesa durante os Jogos Rio 2016, a unidade atende, principalmente, turistas que visitam o local. Entre os itens mais vendidos estão selos, produtos filatélicos, cartões-postais e ingressos para o Trem do Corcovado. “A agência atrai um grande público de turistas interessados em comprar ingressos para o Corcovado. Em um único atendimento, por exemplo, chegamos a vender 46 tíquetes para uma guia de turismo”, conta a gerente da Agência, Luzinete Basilio.

Além da localização, outro diferencial da unidade é o horário de atendimento: como funciona até às 19h, muitos clientes a procuram no final do dia, para postar correspondências e encomendas urgentes que não conseguiram enviar no horário comercial.

Serviço: A agência de correio JK fica situada na praça do Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro. Funcionamento de terça a domingo, das 12h às 19h.