Agendamento para castração de cães e gatos começa na segunda-feira

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) abre na próxima segunda-feira, 23 de janeiro, das 8h às 12h, o agendamento para a castração de cães e gatos.

O procedimento é gratuito e faz parte da rotina de serviços oferecidos pela Prefeitura de Manaus aos donos de animais domésticos, não sendo necessário nenhum tipo de intermediação ou encaminhamento.

O secretário da Semsa, Homero de Miranda Leão lembrou que a Prefeitura conta com a parceria das Organizações Não Governamentais de Proteção aos Animais que ajudam no sentido de encaminhar animais vítimas de abandono, de maus tratos ao Centro de Zoonoses para que recebam os cuidados de vacinação e castração. “É um trabalho de saúde pública porque reforça a prevenção de doenças que são transmitidas por esses animais, como a raiva”

Na sede do CCZ, os agendamentos são realizados toda última segunda-feira do mês. São disponibilizadas 20 vagas por dia, totalizando uma média mensal de 400 cirurgias, além das vagas reservadas para as ONGs de Proteção Animal, sendo duas vagas para cada ONG.

Nas unidades móveis, o agendamento é feito diariamente, com a oferta de 15 vagas diárias, totalizando uma média mensal de 300 vagas, atendendo também as ONGs com duas vagas para cada.

A Semsa tem duas unidades móveis que fazem a castração, uma na zona Norte, Conjunto Viver Melhor, no estacionamento da UBS Dr. José Figliuolo, e outra na zona Leste, no pátio do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), antiga Escola Agrotécnica, além do CCZ, localizado na Compensa.

Para fazer o agendamento é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do tutor, e as informações do animal: nome, data de nascimento e sexo.