Agentes atuam no levantamento de infestação do Aedes aegypti

Um grande quintal, com muitas árvores e balanços feitos com pneus reaproveitados. Esse poderia ser um local com vários criadouros do Aedes aegypti, mas não foi o que os agentes de endemias da Prefeitura de Manaus encontram durante inspeção em um imóvel no Bairro da Paz, zona Centro-Oeste, nesta terça-feira, 23 de janeiro.

Isto porque a cuidadora de idosos, Graciete Soares Mendes, de 52 anos, também tem o cuidado de recolher potenciais focos do mosquito, como folhas e embalagens, para proteger a família e vizinhos.

Esta em especial faz parte do primeiro ‘Diagnóstico de Infestação do Aedes aegypti’, da capital amazonense. Até o dia 10 de fevereiro, 300 agentes vão visitar 28 mil imóveis, identificando, coletando e eliminando larvas e potenciais criadouros do mosquito.

Segundo o chefe do Controle de Endemias do Distrito de Saúde da zona Oeste, Rubens Souza, o Diagnóstico de Infestação do Aedes vai cruzar dados do levantamento realizado nos domicílios e os números de casos notificados e confirmados de febre zika, febre chikungunya e dengue. “É uma ação que visita por amostragem nos domicílios, onde os agentes fazem a inspeção e orientação de prevenção.”

Souza destacou que a verificação periódica de risco potencial em casas e residências é simples e rápida. Ele ressalta ainda que todos os agentes estarão identificados com uniforme, crachás e os veículos com adesivos da Semsa. “Nesse período de chuva é de suma importância que todos façam um check-list de 10 minutos na sua residência.”

Durante as visitas os agentes de endemias vão reforçar, ainda, a importância de se observar, semanalmente, locais onde os mosquitos costumam depositar ovos. Caixas d’água, vasos de plantas, pneus, piscinas e entulhos de obras são exemplos desses espaços, que, se descuidados, podem servir de criadouros.