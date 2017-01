Alunos da UEA promovem “Saúde em Ação” no Manaus Plaza Shopping

O objetivo do evento é oferecer serviços relevantes e gratuitos para o público com foco melhoria de qualidade de vida durante três dias.

Até a próxima sexta-feira (03), acontecerá o “Ação em Saúde”, das 16h às 18h, no Manaus Plaza Shopping, 1º piso, com acesso gratuito para o público.

O evento é uma iniciativa em parceria conjunta com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com realização de serviços relevantes para o público com foco em proporcionar melhoria de qualidade de vida.

O “Ação em Saúde” irá oferecer serviços básicos como aferição de pressão, exame de glicemia, levantamento do índice de massa corporal, orientações sobre saúde bucal e escovação. O sistema de atendimento para cada serviço será realizado por sequência de chegada.

Para a gerente de marketing, Luciana Carvalho, esta é a oportunidade para esclarecer sobre a saúde em geral e fazer exames de prevenção. “O nosso centro de compras quer valorizar o que é de mais importante, a saúde e o bem estar da sociedade, visando isso, nossa parceria com a UEA agrega a chance de alertar todos sobre o cuidado com a saúde durante esses três dias de evento”, concluiu.

A programação segue com palestras sobre a prevenção da hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), e diabetes. Tudo isto, com supervisão dos profissionais da instituição acadêmica.

Para professora do UEA Cidadã e coordenadora Márcia Costa os profissionais da área estarão preparados para orientar e realizar testes rápidos. “Muitas pessoas ainda carecem de informações sobre doenças relacionadas às consequências de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Nosso intuito é levar orientação e incentiva-los a cuidar da saúde”, finaliza a coordenadora.