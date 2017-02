Alunos dos CAS e CFC do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas comemoram formatura

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado-geral adjunto da instituição, Ivo Martins, prestigiou na noite desta sexta-feira, dia 3, às 18h, da formatura dos Cursos de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e de Formação de Cabos (CFC) do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A solenidade ocorreu no pátio do quartel do Comando Geral do CBMAM, situado na Avenida Codajás, bairro Petrópolis, zona Sul da capital.

A cerimônia, presidida pelo comandante-geral do CBMAM, coronel Fernando Sérgio Austregésilo Luz, contou, ainda, com a participação do comandante-geral da Polícia Militar do Estado (PMAM), coronel David de Souza Brandão, secretário-executivo de Ações de Defesa Civil do Amazonas, coronel Fernando Paiva Pires Junior, coronel Moisés Cardoso de Souza, que no ato representou o diretor-geral do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado (Iesp), coronel José Antônio Saraiva Da Silva, além de outras autoridades públicas das esferas municipal e estadual.

As autoridades presentes acompanharam, ao longo da solenidade, o desfile militar das tropas. Durante o pronunciamento, o comandante-geral do CBMAM enfatizou que, ao todo, 110 bombeiros militares concluíram os cursos, sendo 50 sargentos alunos do CAS e 62 alunos cabos do CFC, que, segundo Luz, estão preparados para atuar nas urgências e emergências atendidas pelo CBMAM na capital e no interior do Estado.