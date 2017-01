Amazon Talent 7 – contratos assinados para o evento de 4 de março, na Ulbra, em Manaus

Grandes duelos vão marcar a sétima edição do Amazon Talent, evento de MMA que mais cresce em credibilidade e visibilidade na Região Norte do Brasil. O espetáculo de Artes Marciais Mistas está programado para o dia 4 de março, no ginásio da Ulbra, no Japiim, Zona Sul de Manaus.

A largada oficial aconteceu na manhã deste sábado, 28 de janeiro, na Academia 4Fitness Clube, em Adrianópolis, onde alguns dos principais atletas do card assinaram contratos e tiveram a primeira conversa com o presidente da organização, Sammy Dias.

Inicialmente estão previstos 12 combates, sendo o principal a disputa de cinturão dos penas entre Elvis Brenner (JMT/Melvin Revilla) e Samuel “Kveira” Silva (SD System/Checkmat). Elvis nasceu em Maués e vem despontando no cenário do MMA amazonense, sendo o dono do cinturão da categoria. Samuel nasceu em Tefé e também figura entre os melhores do Estado entre os atletas até 66 kg.

Promessas no octógono

Para o ano de 2017, o Amazon Talent deve ter pelo menos três edições. Os fãs do MMA do futuro estão de olho nas feras reveladas no evento. Uma das sensações confirmadas no card é Lucas “Talent” Almeida, de 17 anos, atleta da SD System/Checkmat. O jovem é dono de uma técnica invejável e vem de duas vitórias seguidas na franquia, sendo que última foi nocaute técnico sobre Lucas Miranda (X-Union/Sonic) no primeiro round.

Oriundo da luta em pé, Elyson “Caçula” Azevedo também volta ao MMA profissional depois de dar um tempo na carreira. O atleta de 22 anos foi revelado pelo projeto PS2/Cícero Costha, no São José, e atualmente integra a equipe SD System/Checkmat.

Kristhian Gomes vs. Patrick Souza

Além das promessas, o Amazon Talent 7 terá a participação de lutadores em franco crescimento. É o caso de Kristhian Gomes (Clube Pina), que enfrentará Patrick de Souza (D.R.Team), valendo pelo peso leve (até 70 kg). O vencedor do combate se credenciará para a disputa do cinturão da categoria.

Por enquanto ainda não foi fechada nenhuma luta feminina para o evento. Os ingressos serão vendidos por R$ 25. Os pontos de venda serão divulgados nos próximos dias. Os atletas também terão cotas de ingressos para vender para seus companheiros de equipe, familiares, amigos e fãs de MMA.