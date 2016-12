Amazonas registra mais de 13 mil casos de Dengue, Zika e Chikungunya

O estado do Amazonas tem mais de 13 mil casos de Dengue, Zika e Chikungunya, segundo o Ministério da Saúde. Só de Dengue, são praticamente oito mil casos. Alguns fatores fazem com que os números das doenças cresçam. Segundo a Coordenadora do Grupo Técnico de Integração, Raquel Tapajós, um dos problemas no estado é a má conservação dos reservatórios de água.

“Mas, a gente tem trabalhado fortemente na eliminação desses criadouros. Uma vez que a gente também vez fazendo um trabalho paralelo com a população, principalmente, por meio das secretarias municipais concentramos bastante em relação a eliminação dos focos dentro das instituições públicas. Então, a gente tem trabalhado fortemente, inclusive, com ações educativas durante o ano inteiro nós não tivemos interrupções nos trabalhos independentemente do período sazonal do combate ao vetor “, disse Raquel.

A participação da população é fundamental no combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. O Ministério da Saúde lembra que, para reduzir a quantidade de mosquitos entre nós, é necessário que se adote uma rotina, com medidas simples que impeçam a acúmulo de água em recipientes, como vasos de plantas, por exemplo. Mas, Raquel Tapajós, Coordenadora do Grupo Técnico de Integração, lamenta que, a própria população tem sido um dos maiores entraves nessa luta.

“Nós ainda temos uma grande dificuldade em relação ao comportamento da população. Por isso tem sido uma estratégia pesada essa de educação em saúde desse trabalho contínuo para que a gente possa ao longo do tempo ir identificando algumas mudanças na postura da população. Que de fato o cuidado depende de cada um de nós. Como não temos ainda vacina de fato efetiva que a gente possa oferecer para toda a população, temos que trabalhar realmente no combate ao vetor” afirma a coordenadora.

A responsabilidade é de todos nós. Cuidados simples e de rotina podem salvar vidas. Não deixe para eliminar os focos amanhã, pode ser tarde demais. Faça parte desse time contra o mosquito. Saiba mais sobre o transmissor na internet, no endereço saude.gov.br/combatea edes.