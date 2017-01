Amazonense “casca grossa” vai encarar Shooto Brasil domingo

Uma das revelações do MMA amazonense, o lutador Luis Arthur, 26 anos, inicia 2017 no octógono do Shooto Brasil, no próximo domingo, dia 29, no Rio de Janeiro. Com quatro vitórias na temporada passada, sendo duas por nocaute, outra por decisão dos juízes, e uma finalização que rendeu a conquista do cinturão do Coliseu Fight Night II, o amazonense encara o carioca Claudio Coutinho, da academia Nova União-RJ. O lutador recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Na segunda luta pela franquia mais importante do MMA brasileiro, o amazonense espera repetir o mesmo feito da primeira luta quando derrotou por nocaute o cearense, Elvis Oliveira, em julho do ano passado.O casca grossa embarca para a Cidade Maravilhosa na madrugada desta sexta-feira, dia 27.

“No decorrer de 2016 fiz quatro lutas e como estava no ritmo já me preparei para essa luta. Minha última luta foi a conquista do cinturão do Coliseu e estou recuperado das dores na costela”, declarou o lutador, que teve acesso aos vídeos do adversário. “Vi alguns vídeos dele, montei minha estratégia. Vai ser uma luta estudada, mas estou indo para nocautear e se não nocautear quero vencer por finalização. Estou preparado”, avaliou.

O desejo da primeira vitória do ano na organização leva o lutador da equipe Smith Fight Team a crer em uma breve disputa de cinturão, mas também o deixa ansioso para participar de novas disputas nacionais.

“Vai ser importante. Se eu ganhar minha segunda luta quem sabe possa lutar até pelo cinturão. Estou no aguardo, também, do Jungle Fight que vai ser em março, mas não tem nada definido seu eu vou lutar. Estou no aguardo”, afirmou o lutador.

A principal meta do lutador amazonense é conquistar bons resultados pra em breve entrar na principal organização do MMA mundial, o Ultimate Fighting Championship (UFC).