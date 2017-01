Amazonense conquista segundo lugar no Meeting Nacional de Judô

A nova safra de judocas do Amazonas continua fazendo bonito pelo País. Desta vez, quem levou a bandeira do Amazonas ao pódio foi o lutador Marcelo Campbel, que faturou a medalha de prata pelo Meeting de Base Sub-18 e Sub-21, em São Paulo. Com apenas 16 anos, o jovem desponta entre os melhores do Estado e o resultado garantiu o judoca no Circuito Europeu, além de o ter aproximado para uma vaga na seleção de base da modalidade. O atleta recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Nas disputas Sub-18 ocorridas no final da tarde da última quinta-feira, dia 19, em Pindamonhangaba, distante 139 km da capital paulista, o amazonense, oitavo lugar no ranking, conseguiu vencer por ippon e wazari os rivais na categoria meio pesado. Logo na primeira luta, Marcelo derrotou o número um do ranking.

“Para chegar à final fiz duas lutas. A primeira foi contra o primeiro colocado do ranking e campeão da seletiva nacional, Jonas Campomizzi de Minas Gerais. Ele era o favorito e consegui vencer por ippon, a pontuação máxima no judô. Na segunda luta foi contra um garoto do Mato Grosso do Sul. Ganhei de wazari, a segunda pontuação forte do judô, e acabei me classificando para a final”, contou.

A boa apresentação logo “chamou” atenção de todos no ginásio que estavam ávidos para assistir a luta final do amazonense contra o carioca Matheus Roque, número 3 do ranking nacional. Marcelo até deu trabalho para o adversário, mas acabou sendo surpreendido. “Estava sendo uma luta boa, mas depois acabei não me encontrando direito na luta e peguei um contragolpe e perdi”, lamentou.

A frustração do atleta da equipe Fort Judô Clube não passou de meros minutos. Ao baixar a adrenalina, Marcelo teve a confirmação por parte da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) que tinha acabado de subir três posições no ranking e de conquistar uma vaga no Circuito Europeu na Turquia e Croácia. A prata, literalmente, teve sabor de ouro neste momento.

“Fiquei muito feliz. Minha meta era subir ao pódio e agora estou saindo do oitavo para quinto lugar no ranking. O foco agora é participar de outros campeonatos e conseguir mais pontos para ficar entre os primeiros do ranking e conquistar a vaga na seleção. Vou me preparar para daqui um mês participar da primeira etapa do Circuito Europeu”, declarou o lutador.

Treino com a seleção – Empolgado com o resultado, o amazonense vai aproveitar para ficar mais tempo em São Paulo e só deve voltar para Manaus no próximo dia 28. Até lá, as férias da escola vão ser “tiradas” no treinamento com os feras da Seleção de Judô. “Agora vou aproveitar e adquirir mais conhecimentos nos treinos com os atletas e técnicos da Seleção de judô”, finalizou.