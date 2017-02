Ampliar emissão de CTPS no Estado é meta da SRTE/AM

O aumento da emissão da Carteira de Trabalho tanto na capital quanto no interior do Estado foi o tema de reunião no início da tarde desta quinta-feira, 2, na sede da Superintendência Regional do Trabalho (SRTE/AM). No último último dia 28, a SRTE/AM promoveu um mutirão de emissão de carteira de trabalho que atraiu centenas de pessoas desde as primeiras horas da manhã do sábado e mostrou a grande demanda reprimida do serviço.

A reunião contou com a presença do superintende da SRTE/AM, Gilvan Motta; o secretário de Estado do Trabalho (Setrab), Breno Ortiz; o coordenador do SINE Amazonas, Arilson Vieira; além de representantes da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Segundo o secretário da Setrab, Breno Ortiz, ficou acertado que os órgãos irão realizar mais ações de cidadania em conjunto ao longo do ano para atender às necessidades da população em relação ao serviço da emissão de carteira de trabalho. As ações irão atender de imediato os municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM) e posteriormente os municípios de Tabatinga e Parintins.

‘Todos Pela Vida’ – O secretário também destacou que a emissão de CTPs faz parte do rol de serviços que serão oferecidos pelas embarcações do Pronto Atendimento Itinerante, o Barco PAI, que serão integrados ao programa “Todos Pela Vida”.

Em breve, Breno Ortiz viajará a Brasília, onde participará de uma reunião no Ministério do Trabalho. Na pauta, a liberação de recursos para o Sistema Nacional de Emprego. Com isso, será possível a aquisição de kits que irão permitir a oferta de todos os serviços do SINE Amazonas em todos os PACs de Manaus. Atualmente, o trabalhador tem acesso apenas ao seguro-desemprego em apenas cinco PACs da cidade.

De acordo com o coordenador do SINE Amazonas, com a aquisição desses kits, o objetivo é ampliar a emissão de carteiras de trabalho de forma considerável, chegando ao final deste ano com um total de 80 mil emissões. Em 2016, somente o posto central do SINE Amazonas, localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro, emitiu 20 mil CTPs.