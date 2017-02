Ano letivo das escolas municipais começa nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza, nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, na Escola Municipal Silvia Helena Bonetti, no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus, a abertura do ano letivo de 2017 das escolas municipais de Manaus. As aulas já começam nesta sexta-feira, dia 3, exceto para os CMEIs, que terão início letivo na segunda, dia 6.

Este ano, a rede terá 491 unidades de ensino, que vão atender aproximadamente 240 mil estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, sendo deste total, 46.340 novos alunos. O foco da Semed para 2017 é alfabetizar 95% e melhorar, em 15%, a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em relação a 2015, ano da última avaliação.