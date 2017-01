Após massacre, 17 presos devem ser transferidos para presídios federais

Crise no Sistema Penitenciário

Dezessete presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, devem ser transferidos para presídios federais, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). No primeiro dia do ano, 56 detentos foram assassinados em um massacre. Ao todo, 184 presos conseguiram fugir de cadeias na capital.

Os presos deverão passar por uma triagem, o local ainda não foi definido. Hoje, o Secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, falará sobre essa transferência em uma coletiva de imprensa.