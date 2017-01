Após morte de policial, Belém registra 30 assassinatos em um dia

A secretaria de Segurança Pública do Pará registrou 30 pessoas assassinadas na região metropolitana de Belém entre a manhã de sexta-feira (20) e manhã deste sábado (21). Segundo o diretor do Instituto Médico Legal (IML), Orlando Salgado, todas as mortes têm características de execução. Além dessas, outras três mortes foram registradas, sendo dois atropelamentos e um espancamento.

A onda de assassinatos começou após a morte de um policial militar na manhã de sexta em um tiroteio no bairro da Cabanagem, em Belém. Rafael da Silva Costa tinha 29 anos e era soldado da Ronda Tática Metropolitana (Rotam), que atuava na perseguição a suspeitos de assalto. Durante troca de tiros com os suspeitos, Rafael foi atingido na cabeça e chegou a ser levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, o Governo do Estado admitiu a possibilidade de uma relação entre a morte do soldado e os crimes de execução.

O número de mortes foi quase dez vezes superior à média diária de homicídios em Belém, que é de três casos.