Após ser perseguido por dupla em moto homem é a tiros

Um homem de 34 anos foi morto a tiros após ser perseguido por uma dupla armada, na noite da quinta-feira (26), no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. De acordo com informações, a vítima estava em um carro com a namorada, quando dois homens em uma moto efetuaram os disparos. O crime ocorreu na Rua 24 de Agosto.

Segundo testemunhas , o homem dirigia o veículo e a mulher estava no banco do passageiro. O casal passou a ser seguido pela motocicleta por volta de 19h30.

Ao chegar na Rua 24 de Agosto, o suspeito que estava na garupa da motocicleta efetuou os disparos. A vítima foi atingida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, mas morreu por volta das 2h30 desta sexta-feira (27).