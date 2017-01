Aposentado por invalidez que já completou 60 anos escapa do pente-fino do INSS

Os aposentados por invalidez que completaram 60 anos desde julho do ano passado não serão convocados para o pente-fino dos benefícios por incapacidade pagos há mais de 2 anos pelo INSS. A informação é do Ministério da Previdência. No cronograma inicial previsto antes de o pente-fino ser suspenso, os aposentados começariam a ser convocados para as perícias em março.

CALENDÁRIO

O ministério esperava que o INSS pudesse concluir, ainda nesta semana, a reorganização do novo calendário de perícias. Desde novembro, 5.900 perícias de segurados que recebiam auxílio-doença foram remarcadas e depois desmarcadas.

AUXÍLIO

Nessa reorganização está também a necessidade de excluir os aposentados que já completaram 60 anos da lista de convocações. A regra que livra os aposentados idosos de passarem por perícia não vale para os segurados que têm mais de 60 anos e recebem auxílio-doença.