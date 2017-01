Aprovados no concurso e PSS da Semed começam a tomar posse

Os 92 professores e pedagogos aprovados em cadastro de reserva no concurso público de 2014 da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e os 284 profissionais do magistério selecionados por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2016 começaram a tomar posse em seus cargos nesta sexta-feira, 20 de janeiro.

Os convocados pelo PSS têm até o dia 30 de janeiro para apresentarem a documentação exigida (item 16.4 do Edital nº 001/2016-Semed, publicado no DOM, de 19 de fevereiro de 2016). Estes profissionais vão atuar na Educação Infantil e de 1º ao 5º ano, em escolas da zona Leste de Manaus e área ribeirinha.

Já no primeiro dia de posse, a movimentação foi grande na secretaria. Segundo a chefe da Comissão de Posse da Semed, Olívia Costa, após a entrega dos documentos, os aprovados já estão sendo lotados nas unidades de ensino onde vão atuar e começarão suas atividades em 1º de fevereiro.

SONORA1: Olívia Costa – Chefe Comissão de Posse Semed

“Eles recebem o laudo para levar para Junta Médica e fazer os exames admissionais. Eles irão fazer os exames em exercício.”

Maria Luiza Albuquerque, de 38 anos, está entre as profissionais que tomaram posse nesta sexta-feira. Ela estava há três anos desempregada e comemorou a oportunidade de voltar a atuar em sua área de formação. “Eu fiquei muito feliz porque é uma oportunidade de voltar ao mercado trabalho. Eu sou uma professora que me dedico e estou muito entusiasmada.”

Os selecionados por meio do PSS vão ocupar vagas que surgiram pela aposentadoria ou desligamento de professores em vagas que não possuíam candidatos aprovados para o cadastro reserva do concurso público realizado em 2014.

Os 92 aprovados em cadastro de reserva do concurso de 2014 deverão se dirigir à Gerência de Lotação da Semed até o dia 14 de fevereiro para tomarem posse. Ainda de acordo com Olívia Costa, ao contrário dos selecionados no PSS, eles só vão ser lotados após a entrega de toda a documentação e os exames admissionais realizados na Junta Médica. “Eles só tomam posse quando já estiver tudo pronto, inclusive o laudo da junta médica, porque ocuparão um cargo permanente.”

Entre os aprovados no concurso foram convocados pedagogos que atuarão no assessoramento pedagógico das unidades de ensino e professores nas áreas de geografia, língua inglesa, língua portuguesa, artes, ensino religioso e história, que serão lotados em escolas da zona urbana e rural de Manaus.

Para mais informações, os aprovados podem entrar em contato com a Gerência de Lotação da Semed pelo 3632-2254.