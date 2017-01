Arthur conhece BRT de Medellín e pensa em implantar na cidade

O prefeito Arthur Virgílio Neto encerrou, na tarde deste sábado (21), a visita técnica para conhecer os modais de transporte colombianos. Acompanhado da comitiva formada por secretários municipais e vereadores, conheceu o sistema Bus Rapid Transit (BRT) de Medellín. Nos dias anteriores, a comitiva já havia visitado o Veículo Leve sobre Pneus (VLP) de Medellín e o BRT de Bogotá, capital da Colômbia.

O BRT de Medellín é o quarto modal que compõe o sistema integrado de transportes da cidade, formado também pelo VLP, Metrô e o Metrocable, uma espécie de teleférico para moradores de comunidades em regiões mais altas da cidade.

Em Medellín, o prefeito conversou com técnicos da empresa que administra o sistema e fez questão de percorrer todo o trecho do BRT indagando usuários sobre a qualidade do serviço.

“Por mais que o sistema seja bom e funcional é preciso testá-lo e principalmente saber a opinião de quem realmente utiliza diariamente o serviço”, explicou Arthur.

O superintendente municipal de Transportes Urbanos, Audo Albuquerque, destacou o aspecto estrutural dos sistemas visitados e como eles se integram com o dia a dia dos usuários.

“Comparar o modelo brasileiro com o colombiano foi bom para vermos em que direção podemos avançar, principalmente visando essa integração entre a mobilidade e os aspectos sociais, culturais e turísticos de uma cidade”, explicou Albuquerque.

O diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, qualificou as visitas como primordiais para as mudanças no trânsito que Manaus vai precisar passar.

“Todos nós da prefeitura que participamos dessa visita técnica aprendemos muito com os sistemas visitados. Isso nos ajudou muito para, na hora certa, tomarmos as decisões corretas e iniciarmos essa mudança no transporte coletivo em Manaus”, finalizou.