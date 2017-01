Assaltantes de ônibus são presos no Bairro da União

O detento do semiaberto Darlyson Bernado Gusmão Michiles, 21, Evair Figueiredo Vidal, 25, e Willian de Figueiredo, 22, foram presos em uma área de mata no bairro União da Vitória, zona norte de Manaus, após assaltarem um ônibus da linha 356 na Avenida Torquato Tapajós, na manhã desta quarta-feira (25). Os suspeitos foram encontrados pela polícia em uma área de mato, dividindo entre eles o que foi roubado das vítimas.

De acordo com o tenente Aldivan Rodrigues, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a viatura ouviu a denúncia de que três suspeitos teriam assaltado um ônibus da linha 356, descido próximo a uma fábrica de motos e entrado em uma área de mata por volta das 11h. “Iniciamos as buscas pelos suspeitos no local informado e os avistamos enquanto eles estavam dividindo entre si o que haviam roubado”, disse o tenente.

Com os suspeitos a polícia recuperou cerca de R$ 100, cinco celulares e documentos de uma das vítimas, segundo o tenente Aldivan. Com o trio, também foram apreendidos duas armas de fogo caseiras, calibres 36 e 38, com três munições.

Ainda conforme o tenente Aldivan, Evair já havia respondido pelos crimes de porte ilegal de arma e roubo majorado e Darlyson estava respondendo pelo crime de roubo, no sistema semiaberto.

A cobradora do ônibus, que não quis ter o nome divulgado, informou que o assalto foi rápido, mas que o trio ameaçou a ela e os passageiros. Segundo ela, o ônibus transportava cerca de 30 passageiros. “Este já é o sexto assalto que presencio nos seis anos que trabalho em ônibus. Fiquei muito nervosa pois eles me ameaçaram, apontaram a arma para mim e pediram o dinheiro, senão iam me matar”, disse.

O trio foi encaminhado para o 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis e, segundo o tenente, devem responder pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo.