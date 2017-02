Assaltantes em fuga entram com carro na contramão e colidem com outro veículo

Manaus- Três adolescentes suspeitos de estarem praticando roubos nas zonas norte e centro-sul da capital de Manaus, abriram fuga com o carro na contramão e colidiram com um veículo que carregava chapas de ferros, o fato ocorreu na tarde desta terça-feira(31).

O jovem Gabriel Nascimento da Silva, 19, foi preso e os outros dois adolescentes, uma menina de 15 e um menino de 17 anos, foram apreendidos. O trio foi capturado na Avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, zona centro-sul, após perceber que estava sendo perseguido pela polícia.

veja o vídeo:

Os suspeitos entraram no sentido contrário da avenida Darcy Vargas e colidiram com outro veículo, modelo Corsa de cor Branca, bloqueando totalmente o sentido Centro da via. O trânsito foi desviado pela rua Dr. Amadeu Furtado, no conjunto Eldorado, e causou um congestionamento na Avenida Ephigênio Sales. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estiveram no local.