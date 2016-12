Assembleia elege novo presidente nesta quinta-feira (22)

Nesta quinta-feira (22), último dia de Sessão Legislativa de 2016, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) elege o novo presidente e os membros da Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa para o biênio 2017/2018. A eleição será realizada a partir das 15h e será conduzida pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto (PSD).

A eleição vai escolher o presidente, 1º, 2º e 3º vice-presidentes, secretário geral, 1º e 2º secretários e ouvidor/corregedor. A eleição da Mesa obedece alguns procedimentos, conforme determina o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, Capítulo IV, Artigo 7º.

Os deputados interessados em concorrer ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2017/2018, juntamente com os demais integrantes da chapa, podem se inscrever até uma hora antes do horário da votação.

Apresentada a chapa, ou chapas, no plenário, com o nome dos candidatos, inicia-se a votação com voto aberto, uma vez que acabou o voto secreto. Eleita, a chapa vencedora tomará posse no dia 1º de fevereiro de 2017, a qual será feita pelo deputado mais idoso. Em seguida é lavrada a ata e encaminhada para publicação no Diário Oficial já no dia seguinte.

Antes do encerramento da reunião destinada à eleição da Mesa Diretora, o presidente Josué Neto faculta a palavra por dez minutos ao presidente eleito e, a seguir, convoca os deputados para a solenidade de abertura dos trabalhos da 1ª. Sessão Legislativa da 18ª legislatura que será no dia 1º de fevereiro de 2017.

A expectativa do presidente Josué Neto é que a eleição transcorra de forma pacífica e tranquila. “A nossa relação na Casa legislativa tem que ser de cordialidade e respeito”, enfatizou.