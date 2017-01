Assembleia Legislativa do Amazonas abre os trabalhos nesta quarta-feira

Governador José Melo faz leitura da Mensagem Anual

Nesta quarta-feira (1), às 10h, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) abre o terceiro período da 18ª legislatura, realizando Sessão Plenária Especial de posse do novo presidente do Poder Legislativo, deputado David Almeida (PSD), e ainda a leitura da Mensagem Anual do Governo do Estado, pelo Governador José Melo.

Na mensagem governamental, José Melo vai destacar as ações adotadas pela gestão em 2016 e focar nos investimentos projetados para 2017. Entre eles, os pacotes que somam mais de R$ 1,5 bi em recursos, oriundos de empréstimos, e que vão permitir construir novas escolas de tempo integral na capital e interior, investir em infraestrutura, habitação e na nova Matriz Econômica Ambiental que terá atenção especial. A nova Matriz deve receber este ano cerca de R$ 450 milhões em investimentos ajudando alavancar o uso sustentável dos recursos naturais, tendo a piscicultura, fruticultura e a mineração como pilares.

Na área de saúde, o governador vai reafirmar sua prioridade em investimentos, anunciar a entrega do Hospital da Zona Norte, reformas de grandes hospitais como o João Lúcio, o Adriano Jorge e a construção de um novo prédio da Fundação Cecon, que também ganhará um novo acelerador linear que vai dobrar a oferta de atendimentos para pacientes em tratamento de radioterapia.

O governador deverá anunciar, ainda, o lançamento, nos próximos meses, do programa ‘Todos Pela Vida’, que vai focar na prevenção a criminalidade.

Aleam – David Almeida recebe o cargo de presidente da Aleam do deputado Josué Neto que, por quatro anos, presidiu o Poder Legislativo. O novo presidente foi eleito em dezembro de 2016 com 17 votos e vai dirigir os trabalhos na Aleam durante o biênio 2017/2018.

Além do presidente David Almeida serão empossados os membros da nova Mesa Diretora eleita pelos deputados, que está composta por 1º vice-presidente – Abdala Fraxe (PTN); 2º vice-presidente – Belarmino Lins (PMDB); 3º vice- presidente – Josué Neto (PSD); Secretário Geral – Sabá Reis (PR); 1º secretário – Platiny Soares (DEM); 2º secretário – Ricardo Nicolau (PSD) e Ouvidor/ Corregedor – Carlos Alberto (PRB).

Amazonas Notícias