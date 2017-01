Assembleia volta aos trabalhos em fevereiro

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) está em preparação para a reabertura dos trabalhos legislativos da 19ª legislatura, que acontece no próximo dia 1º de fevereiro. Nesta quarta-feira (25) a Diretoria de Comunicação (Dicom/Aleam) iniciou o credenciamento dos veículos de imprensa que irão cobrir a primeira sessão plenária do ano. Também estão em fase de conclusão os serviços de limpeza, manutenção e adequação das estruturas do parlamento.

A sessão do dia 1º terá dois eventos simultâneos: a transmissão do cargo de presidente do deputado Josué Neto para o deputado David Almeida, ambos do PSD e a leitura da Mensagem Anual do governador José Melo (PROS).

Às 9h30 os três concederão entrevista coletiva à imprensa no Salão Rio Amazonas. Em seguida, já no Plenário Ruy Araújo, David Almeida toma posse como presidente do Poder Legislativo para o 2017/2018, juntamente com os membros da Mesa Diretora.

Logo após, o novo presidente da Casa abre os trabalhos da Sessão Plenária anunciando a leitura da Mensagem Anual de Governo pelo governador José Melo que fará um balanço do seu governo nos últimos dois anos e dos desafios a serem enfrentados em 2017.

A solenidade será transmitida ao vivo pela TV Aleam, pelos canais 99 da NET e 6 da NET Digital, e pela Rádio Aleam em 106,9 MHz.

Amazonas Notícias