Atalaia do Norte encerra o exercício financeiro com o pagamento dos 1.200 servidores em dia

A Prefeitura de Atalaia do Norte, município a 1.136 quilômetros de Manaus, região do Alto Solimões, por meio de sua assessoria, emitiu uma nota informando sobre o encerramento do exercício financeiro com o pagamento dos 1.200 servidores em dia. Segundo o prefeito reeleito Nonato Tenazor (PDT), na próxima quinta-feira (29/12), a Prefeitura vai efetuar o pagamento do salário do mês de dezembro a todos os servidores e o abono salarial aos professores da rede municipal de ensino, com as sobras de caixa do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.

Com o pagamento no próximo dia 29, a Prefeitura em dezembro injetou na economia do município com 18 mil habitantes, quase R$ 3 milhões de reais, diz a nota.

No último dia 16 de dezembro, a Prefeitura pagou integralmente o 13º. Salário aos servidores, cumprindo assim o calendário de pagamento do funcionalismo público.

“Estamos trabalhando no fechamento da folha de pagamento de dezembro e realizando o cálculo da sobra do Fundeb para efetuarmos o pagamento dos servidores. Apesar da crise e das quedas nas receitas estamos conseguindo fechar o ano com o pagamento em dia dos nossos funcionários”, afirma Nonato Tenazor.

Mudanças

A oito dias da posse para o segundo mandato de prefeito, Nonato Tenazor começa na próxima segunda-feira (26/12) a traçar novas metas em sua administração.

“Nós precisamos reduzir mais ainda as despesas em face da crise financeira que afeta os municípios. Estamos estudando algumas mudanças na administração que iremos implantar a partir de janeiro”, declarou o prefeito.