Veja vídeo – Atirador causa pânico durante cerimônia de casamento

Ganha o mundo a filmagem de homem entrando em igreja de Alagoas e atirando contra pai e filho que acompanhavam a cerimônia religiosa de casamento. Foi em Limoeiro de Anadia, sábado.

DISPAROU

O homem, armado de revólver, seguiu casal de testemunhas até próximo do altar. Ali, retirou revólver da cintura e disparou contra pai e filho sentados nas primeiras filas da igreja. Toda a cena foi filmada e ganhou o mundo através das redes sociais.

CORRERIA

Enquanto a cerimônia era interrompida por gritos e correrias, o homem recolheu a arma à cintura e deixou a igreja sem pressa, pela mesma porta principal.

VINGANÇA

Os tiros teriam sido motivados por vingança. O autor culpa pai e filho feridos por ele da morte do seu pai e do seu filho, há 3 anos. Detalhe: os feridos foram levados a hospital e a cerimonia do casamento foi concluída.