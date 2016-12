Atividades lúdicas como forma de despertar o gosto pela ciência

Projeto do PCE estimula estudantes de escolas públicas à prática da pesquisa

Aliar jogos e brincadeira ao ensino da disciplina de ciências foi o desafio dos jovens cientistas da Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, sob a orientação do professor Arthur Junio. O estudo “Atividades lúdicas no ensino de Ciências: uma abordagem investigativa sobre a percepção dos alunos” comprovou que as atividades lúdicas contribuíram para o aprendizado de 90% dos 130 alunos participantes da pesquisa.

Segundo o professor, o estudo – que faz parte do Programa Ciência na Escola (PCE) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) – avaliou se as atividades lúdicas, na percepção dos estudantes de ensino fundamental das escolas da rede municipal Madre Tereza de Calcutá e Rosa Sverner, melhoravam a aprendizagem na disciplina de Ciências.

“Participaram do estudo mais de 130 alunos das duas escolas. Por meio da aplicação de questionário e de uma análise descritiva, os resultados apontam que mais de 90% dos alunos que participaram relataram que as atividades lúdicas melhoraram seu aprendizado na disciplina de ciências e que são a favor que as mesmas sejam aplicadas em outras disciplinas”, disse o coordenador.

De acordo com 76% dos entrevistados, os bolsistas conseguiram ajudar os alunos nas atividades lúdicas de maneira satisfatória, obtendo assim o conhecimento dos conteúdos proposto no plano de ensino. “Mais de 90% dos alunos relataram que as aulas práticas tinham relação com as aulas teóricas e que o professor conseguiu passar o conhecimento de maneira satisfatória”, afirmou Junio.

O projeto de pesquisa foi desenvolvido por três alunos, sendo um da 9ª série do ensino regular e dois da Educação de Jovens e Adultos (EJA) segundo segmento. O professor conta que os jovens cientistas puderam conhecer de perto como funciona a dinâmica do fazer científico.

“Os alunos auxiliaram o professor de ciências durante a realização das aulas práticas e puderam aprender um pouco da atuação de um educador em classe, bem como a importância das atividades lúdicas no processo de aprendizagem. Os bolsistas ainda puderam ter noções de como a pesquisa científica é importante para responder questões inerentes aos fenômenos da natureza”, disse o professor.

Alfabetização científica

O PCE proporciona a imersão dos alunos do ensino básico no mundo da ciência. Conforme o professor de Ciências, o programa tem notoriedade, pois desperta o aluno para pesquisa e o estimula a aprimorar seus conhecimentos.

“O Programa Ciência na Escola é um momento único para que professor e aluno da Educação Básica exerça de fato a pesquisa científica nas escolas públicas, por meio de projetos de pesquisas. Desperta vocações científicas e incentiva talentos entres os alunos da rede pública de ensino”, destacou o professor.