Aula inaugural da Faculdade Senac conta com a presença de palestrantes, alunos e autoridades convidadas

No dia 3 de fevereiro, a Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas dará início às atividades acadêmicas do 1°semestre letivo de 2017, com a aula magna, que reunirá o corpo diretivo e acadêmico, professores, alunos e convidados. O evento será realizado no Salão de Eventos Zezinho Corrêa, às 10h, localizado na Av. Constantinopla, 288, Alvorada.

Para marcar o início das atividades do calendário acadêmico, ocorrerão duas palestras temáticas, com dois profissionais especialmente convidados para a cerimônia. “A responsabilidade social da contratação pública: governos e empresas na prossecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável”, proferida pelo Professor Dr. Bruno Ariel Rezzoagli, representante da Estudiar Consultoria Educacional – Argentina; e “Governança Corporativa: teorias e efeitos nas empresas”, a ser ministrada pelo Professor Dr. Leocir Dal Pai, que na ocasião, lançará um livro sobre o tema.

A Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas é a primeira da região Norte e a segunda da Região Norte/Nordeste. A Instituição inicia suas atividades ofertando quatro cursos de graduação tecnológica: Design Gráfico, Logística, Processos Gerenciais e Gastronomia. O atual prédio onde está localizada, na Rua 10 de Julho, 11 – Centro de Manaus, conta com uma estrutura completa e laboratórios modernos. Um investimento de mais de R$ 7 milhões em infraestrutura, mobiliários, equipamentos, entre outros.

A proposta metodológica é oferecer estrutura curricular atual e direcionada para a prática do conhecimento, sendo concluídos em dois anos. A ideia é reforçar os cursos já tradicionais e abrir novos, com o objetivo de atender às novas dinâmicas do setor produtivo e do mundo de trabalho.

O curso de Logística irá atender às necessidades do PIM, adequado à realidade regional. Já o curso de Processos Gerenciais tem foco no comércio de bens, serviços e turismo do Amazonas, objetiva capacitar com ênfase tanto para a abertura do próprio negócio, quanto para a administração de empresas.

O curso de Gastronomia do Senac é referência no país, e já era cobrança dos próprios alunos a graduação. É tradição do Senac Amazonas participar de concursos nacionais de gastronomia, o que aumenta a expectativa dos alunos em relação à Graduação Tecnológica.

O curso de Design Gráfico, que conta com um laboratório com plataforma MAC para todos os alunos e mesas digitalizadoras, objetiva formar profissionais capazes de atuar em diversos departamentos de comunicação, publicidade, propaganda e marketing de empresas industriais e de serviços, setor público, organizações não-governamentais e empresas especializadas.

O corpo acadêmico e diretivo da Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas é formado por: Dr. José Roberto Tadros (Presidente do Conselho Regional); Prof. Dra. Silvana Maria Ferreira de Carvalho (Diretora do Departamento Regional Senac); Profa. Dra. Simone Guimarães (Diretora Geral da Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas); e Profa. Karla Bessa (Diretora Acadêmica da Faculdade de Tecnologia do Senac).

Fazem parte do Conselho Consultivo da Faculdade: Cláudio do Carmo Chaves (professor e ex-deputado federal), José Bernardo Cabral (advogado e influente político brasileiro – relator da constituição promulgada de 1988) e Phelippe Daou Junior (presidente da Rede Amazônica).

CONVÊNIO INTERNACIONAL

Outro grande diferencial da Faculdade Senac é que os alunos poderão fazer cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em outro país. “Em janeiro deste ano, assinamos, na Argentina, o convênio com empresas educacionais para que as pessoas que se formem na faculdade Senac, nos diversos cursos que virão, possam se especializar fora do Brasil. O que o país mais precisa é de preparação, de mão de obra qualificada, o Senac já oferecia cursos técnicos e, a partir de agora, estes técnicos, e estudantes em geral, terão oportunidade de ter seu diploma de graduação e poderão alçar novos voos”, explica José Roberto Tadros, Presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Amazonas.

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA – 2º SEMESTRE

Com a ampliação do número de polos de Educação a Distância do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, a Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas vai oferecer 12 cursos de graduação Ead em seu portfólio, a partir do 2º semestre de 2017. As inscrições poderão ser realizadas a partir de maio, pelo site: http://www.ead.senac.br/graduacao/. Os cursos oferecidos são nas áreas de Comércio (Tecnologia em Gestão Comercial), Educação (Licenciatura em Pedagogia), Gestão (Bacharelado em Administração – Linha de Formação Específica em Administração de Empresas, Bacharelado em Ciências Contábeis, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais Inscrições) e Informática (Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação).