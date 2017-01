Aulão de Aeróbica chega ao Mestre Chico

Em busca de promover o esporte, o lazer e a saúde. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), vai expandir o projeto Aulão de Aeróbica para a segunda etapa do Prosamim do Mestre Chico, em frente à Avenida Ramos Ferreira, bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

Atualmente, os Aulões de Aeróbica são realizados em sete bairros de Manaus e reúne, aproximadamente, um público de três mil pessoas por semana. Implantado em 2015, o Aulão de Aeróbica virou febre após levar aulas de danças e ritmos para as comunidades mais carentes de Manaus.

O projeto vai atender 900 pessoas que moram há um ano na segunda etapa do conjunto habitacional no bairro Praça 14. De acordo com, André Renan, um dos coordenadores da Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais (UGPE) do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), os moradores eram órfãos de práticas esportivas.

Ainda de recesso por conta das férias dos professores de Educação física da Semjel, os Aulões de Aeróbica vão voltar a ser realizados a partir de fevereiro.

De segunda a sexta-feira, as atividades de danças e ritmos são realizadas na Minivila Olímpica do Coroado, Conjunto Jardim Petrópolis, CSU do Parque Dez, Conjunto Mestre Chico (Cachoeirinha), Rotatória do Conjunto Cidadão XII, São José, Parque do Idoso e agora no Prosamim do Mestre Chico (Praça 14).