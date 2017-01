Banda Rabo de Vaca retorna á Manaus com show

Depois de uma turnê, passando por várias cidades do interior do país, a banda Rabo de Vaca está de volta á Manaus. E eles escolheram a tradicional festa “Forró do Netão” desta quinta (26) para lançar seu novo repertório. Além disso, o Forró Festança, Bagaceiros do Forró e Meu Xodó também vão passar pelo palco do Rancho Sertanejo. A casa está situada em frente ao Aeroclube, na Av. Prof. Nilton Lins, nº 219, Flores. A entrada, que custa R$ 25, será liberada para mulheres e nomes da lista VIP, disponível na página do Facebook, até 23h.

Repleto de clássicos do pé-de-serra e hits que prometem agitar o carnaval desse ano, o novo set-list promete agradar os forrozeiros. De acordo com o empresário da Banda, Dácio Farias, o público pode esperar um show totalmente novo, igual ao apresentado em Dezembro, no Réveillon de Manaus. “Naquela ocasião, tocamos músicas inéditas, que já caíram no gosto do público. E nesse show, elas estão de volta, já que serão os sucessos do forró nesse ano”, conta.

Alguns hits atuais como “Não me deixe sozinho” (Nego do Borel), “50 Reais” (Naiara Azevedo) e “Nosso Santo Bateu” (Matheus & Kauan) e outros que marcaram a carreira do Rabo de Vaca também serão lembrados essa noite.

Amazonas Notícias