Bando é preso comercializando drogas no bairro São José

A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 9ª Companhia Interativa Comunitária (9ª CICOM), após denúncias anônimas, prendeu oito homens suspeitos de comercializar drogas no Campo do Bahia, Bairro São José, zona lesta da capital. Depois da abordagem policial, várias porções de drogas foram encontradas.

Os acusados, que não tiveram os nomes divulgados, foram conduzidos para o 9º Departamento Integrado de Polícia (DIP) para providências necessárias.