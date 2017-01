BB divulgará condições de parcelamento do rotativo até 15 de fevereiro

Até o final da primeira quinzena de fevereiro, o BB informará como ocorrerá o parcelamento automático da fatura, para os clientes que ultrapassarem o prazo máximo de 30 dias no uso do rotativo do cartão de crédito.

As condições (prazos mínimos e máximos e valor mensal de desembolso) deverão ser adequadas à capacidade de pagamento de cada um. A ideia é que o valor mensal destinado ao pagamento da dívida não inviabilize o consumo futuro.

“O mercado de crédito tem, sem dúvida, uma contribuição importante para retomada do crescimento. Esta medida contribui para reequilibrar o orçamento das famílias brasileiras, fazendo com que elas possam voltar a consumir”, afirma Paulo Caffarelli, presidente do BB. Segundo ele, a recuperação do consumo é condição essencial para que as empresas ampliem a produção e o país volte a crescer”.

De acordo com a regulamentação do CMN (Conselho Monetário Nacional), aprovada nesta quinta-feira (26), a partir do dia 03 de abril, os bancos transformarão automaticamente a dívida no rotativo em aberto há mais de 30 dias em um crédito parcelado, que terá juros menores.

Até lá, segundo a nova norma, cada banco deverá definir como irá proceder para fazer a migração do crédito rotativo para o parcelado. “Os clientes do BB podem ficar tranquilos porque tudo será comunicado previamente. Esse período de transição é justamente para definirmos as condições mais adequadas aos diferentes perfis dos nossos clientes”, explica Marcelo Labuto, vice-presidente de Negócios de Varejo do BB.

A medida, fruto da negociação dos bancos com o governo federal, é considerada de grande importância no momento em que país se prepara para retomar o crescimento de forma sustentável.

O BB já vinha orientando seus clientes a migrarem do rotativo para linhas de crédito com menor custo, dentro uma política de incentivo ao uso consciente do crédito. Em média, o banco realiza 50 mil operações por mês no crédito parcelado, o que deve ser ampliado a partir de agora.

Além disso, antecipando parte dos efeitos da medida anunciada esta semana pelo CMN, o BB fez o maior corte nos juros do crédito rotativo: até 4 pontos percentuais. “Essa é uma contribuição efetiva do banco para retomada do crescimento”, complementa Caffarelli.