BB espera atingir marca de R$ 1 bi em Crédito Veículo por mobile

Desde setembro de 2015, quando este canal de contratação foi aberto, já foram contratados R$ 215 milhões para financiamento de veículos

Com queda recente da Selic, as taxas para financiar veículos no BB estão mais atrativas

O Banco do Brasil espera atingir este ano a marca de R$ 1 bilhão de crédito para financiamento de veículos, liberados pelo canal mobile. Desde o lançamento do canal, em setembro de 2015, as contratações atingiram R$ 215 milhões. O saldo total da carteira de crédito a veículos ultrapassou os R$ 6 bilhões em todos os canais.

O diretor de Empréstimos, Financiamentos e Crédito Imobiliário do BB, Edson Pascoal Cardozo, destaca que o crédito tem um efeito multiplicador importante para retomada do crescimento da economia. “O Crédito Veículo Mobile é uma solução exclusiva do BB para aquisição de veículos e impulsiona a participação de negócios realizados em canais digitais, melhorando a experiência do cliente pela simplicidade e agilidade do atendimento”.

Taxas mais competitivas

A partir desta semana os veículos leves com até dois anos de fabricação passam a contar taxas mais baixas, as mesmas praticadas para financiamento de veículos 0 km. Ou seja, neste ano a novidade contempla os veículos fabricados em 2015 e 2016. Em 2016, a venda de seminovos aumentou 24%, segundo dados da Fenauto. Muitos consumidores têm optado por esse tipo de veículo em função do valor mais atrativo, principalmente se considerados os opcionais.

Para financiar um veículo por canais móveis, como tablet ou celular, o cliente nem precisa ir a uma agência para apresentar documentos. Basta tirar uma foto do documento do veículo e a análise é realizada em até um dia útil, no máximo. “Muitos clientes visitam as concessionárias e revendas aos finais de semana, quando os bancos estão fechados. Assim, o acesso ao financiamento pelo celular é um grande diferencial, ampliando as possibilidades de negócios e a própria facilidade para o cliente simular e contratar o crédito”, explica Edson Cardozo.

Além disso, todas as linhas de Crédito Veículo estão mais atrativas. A queda da Selic, do último dia 11 foi integralmente repassada às linhas de forma linear, ou seja, contemplando todos os perfis e prazos. O canal mobile, um dos expoentes BB no processo de transformação digital, agora possui taxas a partir de 1,28% ao mês. Antes, a taxa era de 1,34% ao mês.

Demais diferenciais do BB

– Contratação pelo celular: exclusividade BB

– Assessoria financeira: simulação, contratação, além de dicas para clientes negociarem a compra do veículo

– Não há cobrança de tarifas na contratação do financiamento (como Tarifas de Cadastro e Avaliação de Bem – veículos usados)

– Carência de até 180 dias para pagamento da 1ª parcela

– “Pula parcela PF” – escolha de até dois meses durante o ano para não incidência da cobrança da parcela, com os valores diluídos nas demais prestações