Beach Wrestling – Lutadores de Coari e Presidente Figueiredo confirmados no 2º Desafio Rei e Rainha da Praia

Além dos atletas da capital, competidores de Coari e Presidente Figueiredo estão confirmados na segunda edição do Desafio Rei e Rainha da Praia de Beach Wrestling, dia 5 de fevereiro, no complexo esportivo da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Coari, município localizado a 363 quilômetros de Manaus em linha reta, será representado na competição por quatro atletas da RCT. Segundo o líder da equipe, Izaías Cunha, os lutadores que virão à capital são Giliarde Wolverine, Alexssandro Praia, David Pretinho e Lucas Rocha.

“Todos eles são atletas com experiência nas lutas, inclusive no MMA, e não podíamos deixar a Renovação Coari Team fora desse grande evento”, destacou o chefe da delegação coariense.

Enquanto isso, a “Terra das Cachoeiras” aposta no talento da dupla formada por Rakel Cavalcante e Mickael Carvalho. Os atletas representam a equipe Figueiredo Top Team, liderada pelos professores Wdeyvison Ribeiro e Junilson Paulino.

Garanta sua inscrição

As inscrições estão abertas e custam R$ 50 por atleta na divisão de elite Masculina e Feminina (Adulto). No Masculino são cinco categorias em disputa: -60 kg, – 70 kg, -80 kg, – 90 kg e acima de 90 kg. A premiação será de R$ 250 (campeão), R$ 100 (vice) e R$ 50 (terceiro), totalizando R$ 2 mil.

O Feminino terá disputas em quatro categorias: – 50 kg, – 60 kg, -70 kg e acima de 70 kg. A premiação será de R$ 150 (campeã), R$ 100 (vice) e R$ 50 (terceira), totalizando R$ R$ 1,2 mil.

Oportunidade para os mais jovens

Para ampliar o alcance do evento, a organização também abriu vagas para categoria Cadete (15 a 17 anos), nos naipes Masculino e Feminino. As inscrições para os atletas do futuro custarão apenas R$ 30 e os três primeiros colocados receberão medalhas personalizadas do campeonato.

No Masculino, as disputas vão acontecer nas categorias 46 kg, 50 kg, 55 kg, 62 kg e 70 kg. No Feminino, a luta por medalhas se dará nas categorias 46 kg, 50 kg, 55 kg, 62 kg e 70 kg.

Para reservar as inscrições, os atletas e academias interessadas devem ligar para os números (92) 98182-1004 ou 99219-0101.

Apoiadores e patrocinadores

O 2º Desafio Rei da Praia de Beach Wrestling tem apoio público do Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e Polícia Militar do Amazonas. As parcerias privadas fechadas até o momento são: Samel Assistência Médica, Equador Petróleo, Truda Kimonos, Minalar e Emanuel Sports & Marketing.

O evento tem chancela da Comissão Atlética de MMA do Amazonas (CAMMA-AM), Federação Amazonense de Luta Olímpica (FALLE) e Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO).