Beach Wrestling – Pesagem do 2º Desafio Rei da Praia é neste sábado na Vila Olímpica

Mais de 300 atletas são esperados na pesagem do 2º Desafio Rei e Rainha da Praia de Beach Wrestling neste sábado, 4 de fevereiro, das 8h às 12h, no Centro de Lutas da Vila Olímpica de Manaus. Os combates do evento acontecem no domingo, dia 5, a partir das 9h, no complexo esportivo da Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense.

Segundo os organizadores, Tasso e Wallace Alves, o 2º Desafio Rei e Rainha da Praia já é um sucesso de participação. “O evento não acontecia desde 2013 e logo nessa edição de retomada já conseguimos a confirmação de mais de 300 atletas. É um sucesso absoluto, inclusive em termos nacionais”, exalta Wallace Alves.

Homens e mulheres na Elite

A divisão de Elite da competição será disputada por homens e mulheres de modalidades como jiu-jítsu, judô, luta livre e MMA. No Masculino são cinco categorias em disputa: -60 kg, – 70 kg, -80 kg, – 90 kg e acima de 90 kg. A premiação será de R$ 250 (campeão), R$ 100 (vice) e R$ 50 (terceiro), totalizando R$ 2 mil.

O Feminino terá disputas em quatro categorias: – 50 kg, – 60 kg, -70 kg e acima de 70 kg. A premiação será de R$ 150 (campeã), R$ 100 (vice) e R$ 50 (terceira), totalizando R$ R$ 1,2 mil.

A vez da nova geração

Para ampliar o alcance do evento, a organização também abriu vagas para categoria Cadete (15 a 17 anos), nos naipes Masculino e Feminino. Os três primeiros colocados receberão medalhas personalizadas do campeonato.

No Masculino, as disputas vão acontecer nas categorias 46 kg, 50 kg, 55 kg, 62 kg e 70 kg. No Feminino, a luta por medalhas se dará nas categorias 46 kg, 50 kg, 55 kg, 62 kg e 70 kg.

Apoiadores e patrocinadores

O 2º Desafio Rei da Praia de Beach Wrestling tem apoio público do Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e Polícia Militar do Amazonas. As parcerias privadas fechadas até o momento são: Samel Assistência Médica, Equador Petróleo, Truda Kimonos, Minalar e Emanuel Sports & Marketing.

O evento tem chancela da Comissão Atlética de MMA do Amazonas (CAMMA-AM), Federação Amazonense de Luta Olímpica (FALLE) e Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO).

Regras:

– O combate de beach wrestling é disputado num único round de 3 minutos;

– Todas as quedas e projeções valem um ponto;

– A luta se desenvolve em pé, portanto, não tem combate no solo;

– Colocar o adversário para fora do círculo de luta vale um ponto;

– Pisar fora do círculo de luta dá perda de um ponto;

– Vence o combate quem somar três pontos primeiro (3 a 0, 3 a 1 ou 3 a 2);

– Em caso de empate sem pontos (0 a 0), a definição do vencedor vai para o Golden Score, isto é, mais um minuto de luta em que o ganhador será o atleta que pontuar primeiro;

– Em caso de empate como pontos (1 a 1, 2 a 2 e 3 a 3), o vencedor será o atleta que fizer o último ponto.

É proibido:

– Jogar areia no adversário;

– Colocar os dedos nos olhos do adversário;

– Falar ou discutir com o árbitro da luta.

Observação: a primeira punição é feita com advertência verbal, mas a partir da segunda o infrator já perde um ponto para o adversário.