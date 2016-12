Belle Époque em ritmo de confraternização: toda quarta você pode levar vinho de casa para beber no restaurante

Sair para jantar no fim de ano, comer bem e beber aquele vinho seu. No bistrô Belle Époque (shopping Ponta Negra) todas as quartas-feiras tem a noite da primeira rolha liberada para os clientes, sem medo de ser feliz. Não tenha medo de levar sua garrafa de sua adega ou que ganhou de presente para dividir com amigos.

A taxa de rolha no Belle Époque não é cobrada na primeira garrafa. A partir da segunda, a taxa é de R$ 60 reais, somente no jantar. E também para melhorar a escolha por um vinho da casa, a carta do bistrô está com 10% de desconto. “É uma gentileza que a casa faz, liberando tanto a primeira rolha quanto dando desconto na carta do Belle”, explica o chef Daniel Cabral.

Novidades

O novo restaurante-bar, reaberto em dezembro, ganhou projeto para atender especialmente quem gosta de sair com amigos, funcionando do almoço ao jantar, happy hour, com shows acústicos e para baladinhas com bons drinques à mão. A carta de bebidas da casa também tem boas novas e leva assinatura do bartender Marcelo Serrano, escolhido como o melhor bartender em 2014 e 2015, pela revista “Veja São Paulo – Beber e Comer”. Ah, e o famoso e refrescante moscow mule, na canequinha de bronze, continua como hit do Belle Époque.

Erick Jacquin

Erick Jacquin é hoje um dos mais importantes chefs franceses em atividade no Brasil. Maître Cuisiner de France, Chevalier du Mérite Agricole e Chevalier de la Légion d´Honneur. Chegou ao Brasil em 1995, depois de comandar o restaurante Au Comte de Gascogne, em Paris. No País, foi chef do restaurante Le Coq Hardy, em São Paulo, eleito melhor restaurante do Brasil. Eleito chef do ano por diversas vezes, Erick Jacquin dirigiu o Café Antique, considerado o melhor restaurante Francês em 1999. Em 2004, inaugurou o restaurante La Brasserie Erick Jacquin em São Paulo, eleito 6 vezes o melhor restaurante francês da capital paulista e do País. Em 2013, o chef decidiu se dedicar a eventos e palestras e hoje é responsável pela cozinha do Tartar&Co – que tem um novo conceito de bistronomia. Há 4 anos também é responsável pelo menu do Restaurante La Brasserie de la Mer, em Ponta Negra, Natal/RN e é chef consultor reinaugurando o restaurante Belle Époque em Manaus. Recentemente no Guide Michelin Brasil, o Tartar&Co está em destaque Bom e Barato e o chef atua como jurado na segunda temporada do MasterChef Brasil. Em junho deste ano, inaugurou o restaurante Le Bife no Itaim Bibi, sob sua consultoria gastronômica.