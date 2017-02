Bloco ‘Chopp Folia’ estreia no Carnaval de Manaus

Os foliões de Manaus terão mais uma opção de bloco para curtir neste Carnaval. A Cervejaria Rio Negro, localizada na Rua Francisca Mendes, 49, bairro Cidade de Deus, promoverá a primeira edição do “Chopp Folia”, no dia 18 de fevereiro, a partir das 16h.

Diversos ritmos prometem animar a festa, que terá entre os destaques a apresentação do grupo Cauxi Eletrizado, formado pelas bandas Os Tucumanos, Alaídenegão e Cabocrioulo. Também sobem ao palco a Banda Impakto, o grupo Pagode dos Amigos e o cantor Kinho Motta e Banda. Nos intervalos, o DJ Felix Moraes comanda as pick-ups.

Famosa pela realização de festas temáticas, a Cervejaria Rio Negro possui ampla estrutura externa e receberá decoração especial para o bloco. E para deixar o público no clima, as 500 primeiras pessoas que chegarem ao evento receberão os tradicionais colares havaianos, que fazem sucesso nesta época.

A entrada no “Chopp Folia” terá o valor de R$ 20 para os homens e será gratuita para as mulheres. Quem quiser aproveitar o bloco em uma área mais reservada, poderá adquirir o abadá do evento por R$40, que dá acesso a área vip.