Bloco dos “Camisa Preta” vem aí

Fevereiro bate as portas e, com ele a mais popular festa brasileira. A quadra carnavalesca chega apresentando bandas e bailes para todos os gostos. Na terra do “Carnaboi”, nada como curtir uma banda de rua diferente. É na diversidade da festa que o produtor Douglas Mandrake lança o seu “Bloco dos Camisa Preta”. Banda de rua, que acontecerá, no dia 12 de fevereiro, na rua José Clemente – centro histórico de Manaus (próximo ao Teatro Amazonas).

O evento carnavalesco tem como trilha sonora o bom e velho rock. Os ingressos serão vendidos ao valor simbólico de R$3 na bilheteria do evento. Camisas do bloco também serão disponibilizadas ao valor de R$20. As camisas dão direito ao acesso livre. Ao todo serão nove bandas que se revezarão no palco. O evento conta com a apoio da prefeitura de Manaus em parceria com a ManausCult.

Preto é a cor da folia…

Para Douglas Mandrake, produtor da festa, fazer uma banda carnavalesca regada a rock é muito natural no Brasil de todos os sons “O carnaval é uma festa democrática onde todos os ritmos se alinham apara fazer a alegria do povo” observa. “Então, nada como contemplar os amantes do rock, que se sentiam órfãos de uma folia dedicada a eles”, declara Mandrake. A ideia de fazer o evento veio de uma experiência ocorrida em 2016.

“Fiz o ‘Bloco do Mandrake’ no carnaval passado, foi despretensioso, mas, lotou o espaço, então essa foi a senha para repetir o formato”, explica Douglas.

Para o baterista da Zona Tribal, Marcos Moura, o evento é singular. “É um momento de confraternizar com o publico que gosta de rock e estará em peso com suas camisas pretas para ver as bandas da cidade”, destaca. “No colorido da folia é sempre bom ver os camisas pretas no meio da festa, afinal, preto também é cor”, fala bem humorado. Além do trabalho autoral, um especial dedicado à banda “Slipknot” acontecerá durante o “Bloco dos Camisa Preta”. A banda Danger Line será a responsável pelo único repertório cover da folia e que promete fazer a alegria dos fãs do metal e que curtem o som do Slipknot.

Bandas autorais de Manaus que fazem parte do evento são:

Gonorréia Nuclear, Kaos Horror, Zona Tribal, Antiga Roll, Dpeids, Danger Line, Extreme Warning, Epidemic, The Shadows Of Silence.

Amazonas Notícias