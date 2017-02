Bob Dylan lança seu primeiro álbum triplo no dia 31 de março

O cantor e compositor americano Bob Dylan lançará, no dia 31 de março, o primeiro disco triplo de sua carreira. “Triplicate” contará com 30 gravações inéditas de canções populares americanas feitas por Dylan. Cada álbum da compilação tripla terá um nome (“Til The Sun Goes Down”, “Devil Dolls” e “Comin’ Home Late”) e contará com dez músicas, reunidas por temas. O disco, em que Dylan apresenta seu talento como vocalista e músico, é o 38° de sua carreira e o primeiro trabalho inédito desde “Fallen Angels”, álbum lançado em maio de 2016.

Os fãs do artista já podem conferir uma das 30 músicas do repertório de “Triplicate”. A faixa “I Could Have Told You” foi disponibilizada nesta terça-feira, dia 31, em um vídeo no YouTube, e o álbum já está disponível para pré-venda no iTunes. No Brasil, o disco será lançado nos formatos físico e digital.

Para a gravação de “Triplicate”, Dylan levou a banda que o acompanha nas turnês para os estúdios Capitol, em Hollywood. Eles gravaram canções escolhidas a dedo de uma série de compositores americanos, incluindo Charles Strouse e Lee Adams (“Once Upon A Time”), Harold Arlen e Ted Koehler (“Stormy Weather”), Harold Hupfield (“As Time Goes By”) e Cy Coleman e Carolyn Leigh (“The Best Is Yet To Come”).

Os últimos dois álbuns do artista com interpretações de músicas populares americanas, “Fallen Angels” e “Shadows in the Night”, este último de 2015, obtiveram êxito internacional e receberem indicações para o Grammy na categoria de “Melhor Álbum Vocal Pop”. “Shadows in the Night” estreou no topo das paradas de regiões como Reino Unido, Noruega, Irlanda e Suécia. Já “Fallen Angels” no top 10 das paradas de diversas regiões, como Estados Unidos, Reino Unido, Áustria, Itália e Holanda.

Os sete álbuns anteriores de Dylan foram mundialmente reconhecidos como os melhores da carreira do cantor. “Time Out Of Mind”, álbum de 1997 que obteve certificado de platina, recebeu diversas premiações no Grammy, incluindo a de Melhor Álbum do Ano, enquanto “Love and Theft”, de 2001, continuou a sequência de certificados platina de Dylan e recebeu várias indicações ao Grammy, sendo premiado na categoria Melhor Álbum de Folk Contemporâneo.

“Modern Times”, de 2006, tornou-se um dos álbuns mais populares do artista, vendendo mais de 2,5 milhões de cópias em todo o mundo e concebendo mais dois Grammys a Dylan. “Together Through Life” foi o primeiro álbum do artista a estrear em 1º lugar tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, bem como em outros cinco países, superando um milhão de cópias vendidas. “Tempest” foi aclamado mundialmente e atingiu o Top 5 em 14 países, enquanto “Shadows In The Night” e “Fallen Angels” foram muito bem recebidos pelos fãs e críticos pela forma singular artística de Dylan.

Esses sete lançamentos ocorreram em um período criativo de 19 anos, que também incluiu a gravação de uma composição vencedora de um Oscar e um Globo de Ouro, “Things Have Changed”, do filme “Wonder Boys”, em 2001; um livro de memórias campeão de vendas em todo o mundo, “Chronicles Vol. 1”, que permaneceu 19 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times, em 2004, e um documentário dirigido por Martin Scorsese, “No Direction Home”, em 2005. Bob Dylan também lançou sua primeira coleção de canções natalinas, “Christmas In The Heart”, em 2009, e doou todos os royalties do álbum para instituições de caridade contra a fome no mundo.

Em dezembro de 2016, Dylan recebeu o Prêmio Nobel de Literatura “por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição musical americana”. Em 2012, obteve a Presidential Medal of Freedom, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos, além de receber um Prêmio Pulitzer especial em 2008 por “seu profundo impacto na música popular e cultura americana, marcado por composições líricas de poder poético extraordinário”. Ele também recebeu o título de Officier de la Legion d’honneur em 2013, o Polar Music Award da Suécia em 2000, doutorados da Universidade de St. Andrews e da Universidade de Princeton, bem como inúmeras outras honrarias.

Bob Dylan já vendeu mais de 125 milhões de álbuns no mundo todo.

Repertório de “Triplicate”:

Disco 1 – “Til The Sun Goes Down”

1. I Guess I’ll Have to Change My Plans

2. September Of My Years

3. I Could Have Told You

4. Once Upon A Time

5. Stormy Weather

6. This Nearly Was Mine

7. That Old Feeling

8. It Gets Lonely Early

9. My One and Only Love

10. Trade Winds

Disco 2 – “Devil Dolls”

1. Braggin’

2. As Time Goes By

3. Imagination

4. How Deep Is The Ocean

5. P.S. I Love You

6. The Best Is Yet To Come

7. But Beautiful

8. Here’s That Rainy Day

9. Where Is The One

10. There’s A Flaw In My Flue

Disco 3 – “Comin’ Home Late”

1. Day In, Day Out

2. I Couldn’t Sleep A Wink Last Night

3. Sentimental Journey

4. Somewhere Along The Way

5. When The World Was Young

6. These Foolish Things

7. You Go To My Head

8. Stardust

9. It’s Funny To Everyone But Me

10. Why Was I Born