Boi Caprichoso anuncia aquisição de consultório odontológico e ação de saúde

Novidades apresentadas pelo presidente Babá Tupinambá visam atender toda família Caprichoso

Sexta-feira, 13 de janeiro, é a data em que o Boi Caprichoso entra para a história como o primeiro bumbá de Parintins a ter consultório odontológico para atender crianças da Escola de Arte “Irmão Miguel de Pascalle”. O plano foi apresentado, aos sócios, torcedores e seguidores do boi da estrela, pelo presidente Babá Tupinambá, em transmissão ao vivo pela página oficial do bumbá na rede social facebook.

Também será comprado pelo Caprichoso um consultório oftalmológico. “Quando eu era apenas sócio do Boi Caprichoso sempre idealizei um boi direcionado ao sócio e ao torcedor. Hoje, temos a oportunidade de construir um Caprichoso com a ajuda direta do sócio e colaborador. O Boi Caprichoso constituirá um patrimônio de títulos, de trabalho, de construção do melhor para atender os camisas azuladas”, afirma Babá Tupinambá.

O presidente do Caprichoso convocou os sócios do bumbá, que atuam na área da saúde, a colaborar voluntariamente com o projeto idealizado pela diretoria. Fisioterapeutas, médicos, fonoaudiólogos são alguns dos profissionais chamados pelo Caprichoso. Babá Tupinambá firmou parceria com cardiologista, pediatra, gastroenterologista, clínico geral e fisioterapeuta para ação de saúde azulada, a partir de março, uma vez por mês.

De acordo com o presidente, ações como essa resgatam o orgulho do torcedor e a alegria de declarar o amor ao Caprichoso. O consultório odontológico a ser implantado na Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle vai beneficiar crianças e adolescentes atendidos pelo projeto social do Boi-Bumbá Caprichoso. Na visão de Babá Tupinambá, o lado social do Caprichoso é levado a sério, tão importante quanto o boi de arena.

O consultório odontológico vai atender toda a família Caprichoso. A odontóloga e sócia do Caprichoso, Bruna Muniz, acompanhou Babá Tupinambá na aquisição dos materiais. Na parte de odontologia, ela ressaltou que será trabalhado a parte básica, com extração, restauração e limpeza. “Será uma maneira de prevenir problemas”, pontua. Já na área oftalmológica, serão oferecidos exames de vista para crianças e adultos.