Bola rolou pela Copa de Futsal Feminino 2017

A primeira rodada da Copa de Futsal Feminino 2017 foi realizada no último final de semana, com três jogos disputados no ginásio Waldir Garcia, localizado na bairro de São Geraldo, Zona Centro – Sul de Manaus. A Copa de Futsal Feminino é uma realização da Liga Amazonense de Futsal (LAF).

Dez equipes disputam a primeira fase classificatória: Associação Maria Berenice de Futebol, Americano, Yara Futebol Clube, Amandinha, Bayern Leverkusen, Atlético Cachoeirinha, Mult Sport, Santa Etelvina Futebol Clube, Alfa e Ômega e Desportivo Manacapuru são os clubes que lutam por vagas para a próxima etapa.

Resultados da primeira rodada:

Amandinha 2×0 Americano

Desportivo 4×0 A. Cachoeirinha

Mult Sport 2×0 Bayern Leverkusen

Alfa e Ômega Wx0 Santa Etelvina

Reportagem: Willian D’Ângelo

Amazonas Notícias